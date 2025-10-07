Страх и ненависть: Меньшова объяснила, почему фраза Путина о террористах стала народной

Телеведущая Юлия Меньшова в беседе с проектом Metametrica прокомментировала знаменитую фразу Владимира Путина о террористах.
Эта риторика, по её словам, стала отражением общественных настроений того времени. Меньшова отметила, что в конце 1990-х годов страх перед терактами был повседневным фоном жизни.
"Как раз вот эта фраза про "мочим в сортире". Это была назревшая необходимость", — пояснила актриса.
Она добавила, что сама переживала подобные чувства, вспомнив страх возвращаться в Москву после взрыва на Каширском шоссе.
Заявление было сделано Путиным в сентябре 1999 года на фоне серии терактов. В Кремле подчёркивают, что принципиальная позиция по борьбе с терроризмом, сформулированная тогда, остаётся неизменной и сегодня.