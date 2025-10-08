Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Полярные сияния без звезды: объект SIMP-0136 нарушил все правила астрофизики

Астрономы зафиксировали редчайшее явление: на планете без звезды обнаружены полярные сияния. Объект SIMP-0136, ранее считавшийся коричневым карликом, а теперь — «планетой-скитальцем», попал в поле зрения телескопа James Webb. И, к удивлению учёных, даже не имея рядом звезды, он проявляет активность, схожую с атмосферой Юпитера.

Обычно сияния возникают из-за взаимодействия солнечного ветра с магнитным полем планеты. Но у SIMP-0136 нет звезды, которая могла бы поставлять такие заряженные частицы. Значит, источник энергии скрыт внутри самого объекта — вероятно, это остаточное тепло молодого гигантского тела или мощное магнитное поле. Наблюдения показали и другие детали: у SIMP-0136 есть плотные облака из частиц силиката — по сути, раскалённого песка — а температура в верхних слоях атмосферы выше, чем у поверхности. Это противоположно земному устройству.

SIMP-0136 весит как пятнадцать Юпитеров и вращается чрезвычайно быстро — сутки там длятся всего 2,4 часа. Учёные считают его идеальной лабораторией для изучения атмосферы молодых газовых гигантов и аналогом экзопланет, которые не видны напрямую. Наблюдения продолжаются, и, возможно, этот странный «бродяга» из космоса поможет понять, как выглядят миры, которые живут без солнц.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
