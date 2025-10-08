Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

В полном вакууме что-то постучало по кораблю: загадочный звук преследовал три космические миссии

Космос принято считать безмолвным, ведь в вакууме звук не распространяется. Однако китайский астронавт Ян Ливэй опроверг это представление, когда в 2003 году во время миссии «Шэньчжоу-5» услышал странное «тук-тук» с внешней стороны корабля. По его словам, звук напоминал удар деревянным молотком по металлу и появлялся с перерывами. Он проверил оборудование, но источник обнаружить не удалось.

На этом загадка не закончилась. В 2005 году экипаж «Шэньчжоу-6» сообщил о таком же шуме. То же повторилось и в 2008-м на борту «Шэньчжоу-7». Три разных миссии, разные экипажи — и один и тот же звук, будто кто-то стучится в корпус снаружи.

Учёные предложили несколько объяснений. Возможно, корабль задели микрометеориты или космический мусор. Есть версия, что из-за резких перепадов температур обшивка корабля сжималась и расширялась, создавая щелчки. Другая гипотеза — вибрации от воздуха, выходящего из внутренних систем. Все варианты звучат логично, но ни один до сих пор не подтверждён. Тайна космического «тук-тук» остаётся неразгаданной.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
