К Солнечной системе несётся межзвёздный объект со скоростью 245 000 км/ч — учёные не понимают, что это такое

NASA зафиксировало необычный объект с кодовым названием A11pl3Z, который мчится к Солнечной системе со скоростью почти 245 тысяч километров в час. Астрономы уверены: он не похож ни на комету, ни на астероид. У него нет хвоста, как у ледяных тел, но размеры впечатляют — от 10 до 20 километров в поперечнике. Учёные предполагают, что это может быть так называемая «спящая комета», потерявшая лёд ещё в другой звёздной системе, или межзвёздный камень наподобие знаменитого ʻОумуамуа.

Пока траектория A11pl3Z выглядит безопасно. В октябре он пройдёт рядом с Марсом, а в декабре — на максимальном сближении с Землёй, но наша планета будет находиться по другую сторону Солнца. Значит, риска столкновения нет. После короткого визита объект покинет систему и улетит обратно в глубины Галактики.

Интерес учёных объясним: такие тела — редкие посланники из других миров. Если телескопы вроде James Webb обнаружат на поверхности необычные химические элементы, это поможет понять, из чего состоят далёкие планеты и как по Вселенной распространяются «кирпичики жизни». Даже если A11pl3Z пронесётся мимо, оставленная им информация может стать открытием десятилетия.