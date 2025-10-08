Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

К Солнечной системе несётся межзвёздный объект со скоростью 245 000 км/ч — учёные не понимают, что это такое

1:29
Правда ТВ

NASA зафиксировало необычный объект с кодовым названием A11pl3Z, который мчится к Солнечной системе со скоростью почти 245 тысяч километров в час. Астрономы уверены: он не похож ни на комету, ни на астероид. У него нет хвоста, как у ледяных тел, но размеры впечатляют — от 10 до 20 километров в поперечнике. Учёные предполагают, что это может быть так называемая «спящая комета», потерявшая лёд ещё в другой звёздной системе, или межзвёздный камень наподобие знаменитого ʻОумуамуа.

Пока траектория A11pl3Z выглядит безопасно. В октябре он пройдёт рядом с Марсом, а в декабре — на максимальном сближении с Землёй, но наша планета будет находиться по другую сторону Солнца. Значит, риска столкновения нет. После короткого визита объект покинет систему и улетит обратно в глубины Галактики.

Интерес учёных объясним: такие тела — редкие посланники из других миров. Если телескопы вроде James Webb обнаружат на поверхности необычные химические элементы, это поможет понять, из чего состоят далёкие планеты и как по Вселенной распространяются «кирпичики жизни». Даже если A11pl3Z пронесётся мимо, оставленная им информация может стать открытием десятилетия.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
В полном вакууме что-то постучало по кораблю: загадочный звук преследовал три космические миссии
В полном вакууме что-то постучало по кораблю: загадочный звук преследовал три космические миссии
Обвинения в государственной измене: почему Вика Цыганова потребовала уголовного преследования Ксении Собчак
Обвинения в государственной измене: почему Вика Цыганова потребовала уголовного преследования Ксении Собчак
Звезда и телефон: почему Пугачёвой пришлось спешить за Галкиным* по лимассольской набережной
Звезда и телефон: почему Пугачёвой пришлось спешить за Галкиным* по лимассольской набережной
Просьба о помиловании: как Пи Дидди через связных вышел на Трампа после вынесения приговора
Просьба о помиловании: как Пи Дидди через связных вышел на Трампа после вынесения приговора
Не топят и клопы: русская актриса в Париже столкнулась с суровой реальностью эмигрантской жизни
Не топят и клопы: русская актриса в Париже столкнулась с суровой реальностью эмигрантской жизни
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.