Зарплату больше нельзя будет потрогать: деньги исчезнут из кошелька и переедут в приложение

Экономист Константин Ордов объяснил, как будет выглядеть повседневная жизнь с цифровым рублём. По его словам, бумажные деньги и даже пластиковые карты постепенно уйдут в прошлое. Зарплата будет приходить сразу в специальное приложение на смартфоне — фактически в электронный кошелёк. Интерфейс будет напоминать привычный банковский: баланс, история операций, переводы. Но сами средства не будут храниться на счёте в банке — это своеобразная защита от потери денег при проблемах с банком.

Тратить цифровые рубли, уверяет эксперт, можно будет так же просто, как обычные безналичные. В магазине вместо карты придётся прикладывать телефон или сканировать QR-код через систему быстрых платежей — большинство терминалов уже готовы к этому. Главное отличие в том, что "пластика" больше не будет: весь кошелёк — в гаджете.

А вот снять цифровые деньги напрямую из банкомата вряд ли получится. Чтобы получить наличные, их сначала придётся перевести на обычный банковский счёт, а уже оттуда — обналичить. Кроме того, Ордов предупреждает: на первых порах приложение с цифровыми рублями, скорее всего, не сможет работать без интернета. То есть остаться без связи — значит остаться без доступа к кошельку.