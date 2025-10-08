Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Хвойные могут погибнуть зимой не от мороза, а от солнца и пересыхания — садоводам напомнили о главной ошибке осени

Биолог Юлия Троицкая напомнила, что заботиться о хвойных растениях нужно начинать ещё осенью — иначе зима может стать для них серьёзным испытанием. Главная угроза — тяжёлый мокрый снег, который ломает ветви. Чтобы этого не произошло, крону фиксируют: туи и особенно колоновидные можжевельники обвязывают по периметру верёвкой. Сухие ветки можно спокойно срезать — вреда от этого не будет.

Особую защиту требуют молодые растения, пересаженные в текущем году. Высотой до полутора метров их стоит укрывать от зимних солнечных ожогов. В продаже есть специальные белые чехлы, которые надеваются на крону и защищают от ярких лучей — именно они в феврале-марте чаще всего обжигают хвою.

Не стоит забывать и о влаге. Если поздней осенью стоит сухая погода и осадков почти нет, хвойники нужно хорошенько пролить. Такой влагозарядковый полив помогает растениям пережить морозы без обезвоживания. Иными словами, залог красивых хвойных весной — правильная подготовка к зиме.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
