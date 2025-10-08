Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Сухой воздух от обогревателей ослабляет иммунитет — врачи предупреждают о скрытой опасности зимнего тепла

1:18
Правда ТВ

Врач-эксперт Александра Филева предупредила: обогреватели, которыми многие пользуются в холодное время года, способны не только согреть, но и навредить здоровью. Их главный минус — пересушивание воздуха. Влага с кожных покровов и слизистых испаряется быстрее, защитные барьеры организма ослабевают. В итоге возрастает риск воспалений, аллергий и простудных заболеваний.

Особенно опасен сухой воздух для людей с астмой, хроническими проблемами дыхательных путей и сниженным иммунитетом. Чтобы не превращать дом в пустыню, врач советует использовать увлажнители, регулярно делать влажную уборку и проветривать помещение — пусть и ненадолго, даже зимой.

Забота о здоровье не ограничивается только микроклиматом. Врач Ярослав Гурин напоминает: для поддержания тонуса достаточно 7-8 тысяч шагов в день. Знаменитая цифра "10 тысяч" — всего лишь маркетинговый миф, тогда как быстрая ходьба даже на меньшие дистанции даёт хороший эффект. А кардиологи добавляют — осенью важно выходить на улицу, даже если не хочется. Свежий воздух и движение работают лучше любой батареи.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
