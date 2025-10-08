Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Первые два года за рулём — самые рискованные: вот почему именно они дают больше всего ДТП

Эксперт по автобезопасности Евгений Ладушкин рассказал, какие ошибки чаще всего приводят новичков за рулём к авариям. Он выделяет две группы начинающих водителей. Первые — только что получившие права и не привыкшие к управлению машиной. Их главная проблема — невнимательность: не замечают знаки, не рассчитывают дистанцию, путаются в разметке. Обычно такие ошибки приводят к мелким столкновениям, но даже они могут отбить желание садиться за руль.

Вторая категория — водители с годом-двумя стажа, уверенные в себе больше, чем позволяют навыки. Именно лишняя самоуверенность становится причиной серьёзных ДТП. Такие водители разгоняются быстрее нормы, делают резкие манёвры, но не знают, как выйти из заноса или правильно затормозить на скользкой дороге.

Ладушкин напоминает: безопасность — главный принцип для всех. Мы не одни на трассе, и ответственность лежит не только за свою жизнь, но и за окружающих — от пешеходов до животных, внезапно выбегающих на дорогу. Он советует следить за изменениями в ПДД, изучать особенности своей машины и тренироваться на закрытых площадках. Чем больше опыта в контролируемых условиях, тем спокойнее и безопаснее езда в реальных.

Автор Марк Ульянов
