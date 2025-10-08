За продажу опасных грибов можно получить до 10 лет тюрьмы — юристы напомнили о рисках

Юрист Алла Георгиева предостерегла россиян: торговля грибами на трассе или у дороги может обернуться не только штрафом, но и тюрьмой. Если человек продаёт потенциально опасные грибы без проверки и разрешений, он несёт ответственность за последствия. В лёгких случаях можно отделаться штрафом до 300 тысяч рублей или обязательными работами, но при отягчающих обстоятельствах наказание становится куда серьёзнее.

Если продавец действует в составе группы, санкции усиливаются. А если покупатель отравится и получит тяжкий вред здоровью или погибнет — дело превращается в уголовное. В таком случае возможны принудительные работы сроком до пяти лет или даже тюремное заключение до десяти лет.

Эксперты напоминают: даже сбор грибов не всегда безобиден. За поход на частную территорию или в заповедник также грозят штрафы. Так что прежде чем выходить с ведром «даров леса» на обочину, стоит задуматься: прибыль от стихийной торговли может оказаться меньше, чем цена ответственности.