Даже покупка по всем правилам не гарантирует безопасность — суд всё равно может вернуть квартиру прежнему владельцу: вот почему

Юрист по недвижимости Елена Кульпина объяснила, что делать, если после покупки выяснилось: квартира ранее принадлежала жертве мошенников. В такой ситуации, по её словам, нельзя надеяться, что проблема решится сама. Единственный путь — сразу обращаться в суд и действовать активно, а не ждать, пока инстанции всё выяснят.

Кульпина рекомендует заранее собирать максимум доказательств, причём лучше начать ещё до сделки. Сохранить нужно всё: страховку, договор, акт приёма-передачи ключей, даже переписку с продавцом. Ещё один важный момент — подтвердить происхождение денег, потраченных на покупку. В суде обязательно проверят, мог ли покупатель реально позволить себе такую сделку.

Эксперты также советуют заранее проверять продавца на предмет давления со стороны третьих лиц. Если человек продаёт квартиру слишком спешно или по подозрительно низкой цене, стоит насторожиться. Чем больше документов и фактов окажется на руках у нового собственника, тем выше шанс сохранить права на жильё даже в сложной юридической ситуации.