Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Даже покупка по всем правилам не гарантирует безопасность — суд всё равно может вернуть квартиру прежнему владельцу: вот почему

Правда ТВ

Юрист по недвижимости Елена Кульпина объяснила, что делать, если после покупки выяснилось: квартира ранее принадлежала жертве мошенников. В такой ситуации, по её словам, нельзя надеяться, что проблема решится сама. Единственный путь — сразу обращаться в суд и действовать активно, а не ждать, пока инстанции всё выяснят.

Кульпина рекомендует заранее собирать максимум доказательств, причём лучше начать ещё до сделки. Сохранить нужно всё: страховку, договор, акт приёма-передачи ключей, даже переписку с продавцом. Ещё один важный момент — подтвердить происхождение денег, потраченных на покупку. В суде обязательно проверят, мог ли покупатель реально позволить себе такую сделку.

Эксперты также советуют заранее проверять продавца на предмет давления со стороны третьих лиц. Если человек продаёт квартиру слишком спешно или по подозрительно низкой цене, стоит насторожиться. Чем больше документов и фактов окажется на руках у нового собственника, тем выше шанс сохранить права на жильё даже в сложной юридической ситуации.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
За продажу опасных грибов можно получить до 10 лет тюрьмы — юристы напомнили о рисках
За продажу опасных грибов можно получить до 10 лет тюрьмы — юристы напомнили о рисках
Первые два года за рулём — самые рискованные: вот почему именно они дают больше всего ДТП
Первые два года за рулём — самые рискованные: вот почему именно они дают больше всего ДТП
Сухой воздух от обогревателей ослабляет иммунитет — врачи предупреждают о скрытой опасности зимнего тепла
Сухой воздух от обогревателей ослабляет иммунитет — врачи предупреждают о скрытой опасности зимнего тепла
Хвойные могут погибнуть зимой не от мороза, а от солнца и пересыхания — садоводам напомнили о главной ошибке осени
Хвойные могут погибнуть зимой не от мороза, а от солнца и пересыхания — садоводам напомнили о главной ошибке осени
Чат-боты отправляют людей в места, которых не существует — виртуальные советы становятся реальной угрозой
Чат-боты отправляют людей в места, которых не существует — виртуальные советы становятся реальной угрозой
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.