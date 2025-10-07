Спорное возвращение Данилы Козловского: Поплавская задала россиянам провокационный вопрос

Правда ТВ

Актриса Яна Поплавская отреагировала на возвращение Данилы Козловского в телеэфир после двухлетнего перерыва.

В Telegram-канале она прокомментировала премьеру сериала "Бар "Один звонок"" с участием артиста. Поплавскую возмутила характеристика премьеры как "долгожданной".

"Скажите честно, россияне, вы очень ждали возвращения Козловского? Или его ждали только те, у кого дети тоже живут в Америке?" — задала вопрос актриса.

Она подчеркнула, что в обществе ожидают прежде всего возвращения военнослужащих.

Козловский не появлялся на российских экранах более двух лет. За это время артист столкнулся с критикой из-за переезда ребёнка в США, однако сам опровергал слухи об эмиграции.

В текущем сезоне актёр также планирует вернуться на театральную сцену и отправиться в турне по США.