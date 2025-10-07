Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Раскрыты самые распространённые нарушения режима самозанятости в России

1:56
Правда ТВ

Экономист Игорь Балынин рассказал, что число самозанятых в России превысило 14 миллионов человек, но вместе с ростом популярности режима увеличилось и количество нарушений. Самым распространённым он назвал неуплату налогов. По закону самозанятые должны отражать каждый доход в приложении "Мой налог" и платить 4% при работе с физлицами и 6% — с компаниями. Другие обязательные платежи с них не взымаются, поэтому, по словам эксперта, уклонение здесь выглядит особенно вопиюще.

Второе типичное нарушение — превышение годового лимита в 2,4 миллиона рублей. Если доход выше, статус самозанятого автоматически теряется, и человеку нужно переходить на ИП. Третья ошибка — наём сотрудников, что при данном режиме запрещено. Хотите помощников — оформляйтесь как предприниматель.

Также Балынин предостерёг от подмены трудовых отношений фиктивными договорами с самозанятыми. Если человек работает по графику, в офисе и подчиняется руководителю, то это уже найм, а не подработка. Кроме того, нельзя заниматься запрещёнными видами деятельности: продажей алкоголя, добычей полезных ископаемых, с 2025 года — майнингом и операциями с криптовалютой. Разрешены же перевозки, аренда жилья, ремонт, услуги красоты, фото- и видеосъёмка, консультации, праздники.

Отдельно эксперт напомнил: самозанятые часто забывают о пенсии. За них никто не платит взносы, и стаж не идёт. Чтобы не остаться без выплат в старости, нужно добровольно перечислять деньги в пенсионный фонд. Минимальный взнос для зачёта года — почти 60 тысяч рублей, максимальный — около 470 тысяч.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
