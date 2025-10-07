Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

В Японии масло меняют не по пробегу, а по календарю — вот почему профилактика важнее экономии

Японские автомобили славятся надёжностью не только благодаря качественной сборке, но и из-за особого отношения владельцев к обслуживанию. В Японии замена масла — не рекомендация, а почти ритуал. На большинстве машин можно увидеть стикеры с отметками каждые 5000 километров. Даже при мягком климате и хорошем топливе водители не ждут, пока смазка потеряет свойства, и меняют её заранее, считая профилактику дешевле ремонта.

Такой подход сформировался из культуры "лучше предотвратить, чем чинить". Японцы заботятся о технике так же тщательно, как о доме или саде. Масло меняют чаще норм не потому, что оно хуже, а потому что условия эксплуатации тяжелее, чем кажется со стороны. В городах машины подолгу стоят в пробках с работающим двигателем, и масло стареет не по пробегу, а по часам. Производители это учитывают: например, в инструкции к Toyota Prius прямо указано — 5000 километров на масло, 10000 на фильтр.

Ещё одна причина долголетия — выбор смазки. Многие используют недорогие масла гидрокрекинга, которые быстрее изнашиваются. Отсюда и частые замены. Для других стран такие интервалы кажутся избыточными, но японская логика проста: одна лишняя банка масла — это тысяча рублей, а капитальный ремонт мотора — сто тысяч. Разница убедительная.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
