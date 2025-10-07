Несрезанные цветы превращаются в мышиные норы — садоводы предупреждают об опасной ошибке осени

Осень — время не только собирать урожай, но и готовить участок к зиме. Садовод и ландшафтный дизайнер Ольга Воронова напоминает: в октябре все многолетние цветы нужно срезать под корень. Если ботва останется до весны, в ней могут поселиться мыши, а стебли начнут преть и станут рассадником болезней. Укрывать посадки пока рано — к утеплению переходят ближе к концу месяца и только для теплолюбивых культур, таких как розы и гортензии.

Есть и другие важные дела. Все жидкие удобрения следует перенести в помещение, где они не замёрзнут, а садовый инвентарь — вымыть и убрать до весны. Для растений, чувствительных к морозам, Воронова рекомендует побелку стволов на высоту груди. Белая краска защищает кору от растрескивания: на солнце она меньше нагревается, а значит, не так резко реагирует на перепады температур.

Таким образом, октябрь — не отдых, а последняя возможность помочь саду пережить холода без потерь. Кто всё сделает вовремя, весной начнёт сезон без сюрпризов и лишних расходов.