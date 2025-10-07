Сухая земля в ведре спасает урожай: её готовят заранее и используют только после заморозков

1:12 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

С наступлением октября многие дачники уже закрывают сезон, но именно сейчас приходит время для подзимнего посева. Член Союза садоводов России Ольга Воронова напоминает: сажать такие культуры нужно не на теплую землю, а на промерзшую. Сначала на грядке делают бороздки, заранее запасают сухую рыхлую почву и убирают её в сарай, чтобы не промёрзла. Когда земля подмерзнет, в бороздки высыпают семена, сверху засыпают заранее подготовленной землёй и ничем не поливают.

Для дополнительной защиты можно прикрыть посевы опавшими листьями — например, с яблони. К подзимним культурам относятся морковь и свёкла. Но сеять их слишком рано нельзя: при высокой температуре они могут дать всходы ещё осенью и погибнуть. Оптимально, когда почва стабильно держится около восьми градусов тепла.

Такой способ позволяет получить ранний урожай без хлопот весной. Главное — не спешить и дождаться первых заморозков. Тогда семена спокойно пролежат зиму в почве и проснутся, когда природа действительно готова к росту.