Сухая земля в ведре спасает урожай: её готовят заранее и используют только после заморозков

С наступлением октября многие дачники уже закрывают сезон, но именно сейчас приходит время для подзимнего посева. Член Союза садоводов России Ольга Воронова напоминает: сажать такие культуры нужно не на теплую землю, а на промерзшую. Сначала на грядке делают бороздки, заранее запасают сухую рыхлую почву и убирают её в сарай, чтобы не промёрзла. Когда земля подмерзнет, в бороздки высыпают семена, сверху засыпают заранее подготовленной землёй и ничем не поливают.

Для дополнительной защиты можно прикрыть посевы опавшими листьями — например, с яблони. К подзимним культурам относятся морковь и свёкла. Но сеять их слишком рано нельзя: при высокой температуре они могут дать всходы ещё осенью и погибнуть. Оптимально, когда почва стабильно держится около восьми градусов тепла.

Такой способ позволяет получить ранний урожай без хлопот весной. Главное — не спешить и дождаться первых заморозков. Тогда семена спокойно пролежат зиму в почве и проснутся, когда природа действительно готова к росту.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
