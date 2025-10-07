Пропуск завтрака может закончиться камнями в желчном пузыре — врачи предупреждают о застое

Диетолог Елена Соломатина предупредила: пропуск завтрака опасен для желудка и кишечника. К утру в организме накапливается желчь, первый прием пищи выводит её из пузыря. Если не поесть, возникает застой, который может привести к песку или камням. Это грозит закупоркой протоков и требует вмешательства врачей. Лучше съесть хоть йогурт или банан, чем ждать до обеда и мучиться болью.

Не менее вредно есть в спешке. Когда человек глотает еду на ходу, гормон грелин не успевает послать сигнал мозгу, желудок растягивается, переедание становится нормой. Ещё одна плохая привычка — смотреть в телефон за столом. Внимание рассеивается, пища усваивается хуже, а аппетит только растёт.

Эндокринолог Юлия Вереина добавляет: с чаем тоже стоит осторожничать. Танин в его составе меняет микрофлору и способен вызвать дискомфорт. Один-два стакана в день не навредят, но литрами пить нельзя — даже травяной.