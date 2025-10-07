Не только стены, но и задолженности: покупатель рискует получить вместе с жильём чужие счета

Юрист Илья Русяев напомнил, что перед покупкой квартиры важно проверить не только сам объект, но и его "юридическое здоровье". Первое, на что нужно обратить внимание, — обременения. Если на жилье наложен арест, запрет на регистрационные действия или оно находится в залоге у банка, сделку нельзя завершить, пока эти ограничения не сняты. В случае ипотеки потребуется участие кредитной организации и чёткий порядок погашения долга.

Отдельный вопрос — задолженности. Взносы на капитальный ремонт переходят к новому собственнику, поэтому юрист советует заранее запросить справку у регионального оператора. Коммунальные долги формально остаются за прежним владельцем, но могут затруднить переоформление лицевых счетов. Чтобы не остаться без воды и света, нужно прописать в договоре обязанность продавца погасить все счета до момента передачи ключей и подтвердить это документально.

Эксперты также напоминают: если коллекторы пытаются взыскать коммунальные долги, это незаконно. По закону требовать оплату могут только сами поставщики услуг и исключительно через суд. Так что при покупке жилья важна не только планировка, но и чистая история — иначе ремонт придётся начинать с бумаг, а не со стен.