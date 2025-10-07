Соцсети на рабочем месте могут стоить работы — юристы предупреждают о дисциплинарных рисках

Юрист Александр Хаминский напомнил, что зависание в соцсетях во время рабочего дня может обернуться проблемами. По трудовому законодательству сотрудник обязан выполнять только те задачи, которые прописаны в его должностных инструкциях. Лайки, ленты и переписки в мессенджерах туда, как правило, не входят. Исключение — разве что для SMM-менеджеров, которым по долгу службы положено быть онлайн. Для всех остальных свободным временем считается только обеденный перерыв.

Хаминский уточнил, что работодатель вправе официально запретить использование соцсетей, прописав это в трудовом договоре. Если там указано, что корпоративный интернет предназначен исключительно для рабочих целей, то открытие Instagram или Telegram уже формально считается нарушением дисциплины и может привести к взысканию.

При этом эксперты советуют критичнее относиться не только к развлечениям на работе, но и к предложениям о ней. HR-специалист Дмитрий Чернышов напомнил: обещания лёгкого дохода без усилий — главный признак фейковой вакансии. Настоящая работа требует навыков и труда, а не только доступа в интернет.