Авиабилеты продолжат дорожать — рост цен привяжут к инфляции на уровне 8% в год

Цены на авиабилеты во второй половине года, по прогнозу экономиста Марии Долговой, будут расти примерно теми же темпами, что и инфляция — около восьми процентов в год. На стоимость перелёта влияет не только тариф авиакомпании, но и так называемые таксы: аэропортовые сборы, обслуживание и аэронавигация. Плюс сезон, праздники, конкуренция на направлении, цена топлива, ремонт флота и даже курс рубля — всё это закладывается в билет ещё до того, как пассажир нажмёт кнопку "купить".

С сентября действует новый инфраструктурный сбор — сто пятьдесят рублей с каждого билета. А комиссии за возврат теперь ограничены лишь фактическими расходами перевозчика. При этом страховщики пересматривают правила полисов при задержках рейсов, что тоже отразится на итоговой цене. Международные перелёты, по словам эксперта, также будут дорожать в пределах инфляции, но с поправкой на валютные колебания.

Чтобы не переплачивать, Долгова советует бронировать билеты минимум за месяц. В этом случае скидка может достигать пятидесяти процентов. Но есть и приятные исключения: например, направление в Анталью иногда дешевеет за неделю до вылета. Так что лучший инструмент пассажира — терпение и внимательное отслеживание акций авиакомпаний.