Билет за 8000 евро оказался фальшивкой: позорный инцидент с Самойловой в Париже

Российская блогерша Оксана Самойлова не смогла попасть на показ бренда Balenciaga в Париже. Инцидент произошёл несмотря на наличие у неё пригласительного билета.
Как сообщила Ксения Собчак в своём Telegram-канале, Самойлова долгое время выясняла обстоятельства у входа на мероприятие.
Позже блогерша объяснила причину случившегося: "Пригласительное я купила, за 8 тысяч евро, но, видимо, меня обманули".
После инцидента Самойлова провела фотосессию в образе, подготовленном для показа. Ранее блогерша уже демонстрировала наряды, в которых планировала посетить мероприятия Парижской недели моды.