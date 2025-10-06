Билет за 8000 евро оказался фальшивкой: позорный инцидент с Самойловой в Париже

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Российская блогерша Оксана Самойлова не смогла попасть на показ бренда Balenciaga в Париже. Инцидент произошёл несмотря на наличие у неё пригласительного билета.

Как сообщила Ксения Собчак в своём Telegram-канале, Самойлова долгое время выясняла обстоятельства у входа на мероприятие.

Позже блогерша объяснила причину случившегося: "Пригласительное я купила, за 8 тысяч евро, но, видимо, меня обманули".

После инцидента Самойлова провела фотосессию в образе, подготовленном для показа. Ранее блогерша уже демонстрировала наряды, в которых планировала посетить мероприятия Парижской недели моды.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
