Круассаны перестали быть врагами ЗОЖ: их назвали полезными для кишечника

Хирург британской Национальной службы здравоохранения Каран Раджан неожиданно выступил в защиту круассанов. По его словам, их зря считают вредной выпечкой и исключают из рациона тех, кто придерживается здорового питания. Врач утверждает, что слоёное тесто на дрожжах проходит медленную ферментацию: в процессе расщепляются глютен и крахмал, и готовый продукт усваивается легче, чем обычный хлеб.

Он добавил, что есть круассаны лучше не горячими, а остывшими. Тогда в них образуется резистентный крахмал — особое вещество, которое не переваривается в тонком кишечнике, а попадает в толстый. Там оно служит пищей для полезных бактерий и помогает вырабатывать жирные кислоты, поддерживающие здоровье слизистой. По сути, круассан становится не просто лакомством, а своеобразным пребиотиком.

Конечно, это не означает, что выпечку можно есть килограммами. Но один круассан на завтрак, уверяет врач, куда полезнее, чем многие батончики "для правильного питания". Главное — не превращать исключение в правило и помнить, что баланс важнее фанатизма.