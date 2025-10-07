Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Бензин дорожает на опте и в рознице: цены растут даже при запрете на экспорт

Биржевые цены на бензин марки "Премиум-95" за первые дни октября выросли на две трети процента, достигнув почти 80 тысяч рублей за тонну. В рознице рост заметнее: по данным Росстата, за сентябрь топливо подорожало почти на два с половиной процента. Несмотря на это, власти уверяют — серьёзного скачка цен в ближайшие недели не будет.

Правительство продлило запрет на экспорт бензина, чтобы удержать дополнительные объёмы топлива внутри страны. По словам экспертов, именно внутреннее потребление остаётся главным фактором давления на рынок. Для стабилизации ситуации государству важно грамотно распределять ресурсы между регионами и отраслями, не допуская дефицита.

Вице-президент Ассоциации экспортёров и импортёров Артур Леер считает, что до середины октября колебания будут минимальными. Усиленный контроль и ограничение вывоза уже дают эффект, а значимый рост возможен лишь при изменении текущей политики. Однако и на снижение цен пока рассчитывать не стоит — максимум, на что можно надеяться, это временная передышка.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
