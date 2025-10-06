Симоньян раскрыла детали необычного распорядка: почему Тигран Кеосаян ежедневно навещал бывшую жену

Маргарита Симоньян рассказала о периоде, когда её супруг Тигран Кеосаян поддерживал тесные отношения с бывшей женой Алёной Хмельницкой.

Телеведущий ежедневно приезжал в дом актрисы после их развода.

"Мы с Тиграном уже жили вместе, я беременная ходила. И каждое утро Тигран перед работой ездил кормить Ксюшу [младшую дочь] завтраком", — поделилась Симоньян в эфире НТВ.

Такая ситуация сохранялась до того момента, пока у Хмельницкой не сложились новые отношения.

По словам журналистки, этот ритуал прекратился из-за этических соображений. О

тношения между всеми участниками этой истории сохранились уважительные. Хмельницкая смогла найти общий язык с новой супругой бывшего мужа.