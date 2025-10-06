Самойлова намекнула на семейные проблемы: почему публикация в блоге вызвала вопросы к Джигану

Блогер Оксана Самойлова разместила в социальной сети пост, привлекший внимание подписчиков. Она опубликовала фотографию двух мужчин, проводящих время с детьми в кафе без жён.

"Думаю, женщины сейчас поняли, почему меня это так зацепило. В моём мире такого не было", — прокомментировала Самойлова.

Эту фразу пользователи расценили как намёк на отсутствие помощи со стороны её супруга, рэпера Джигана.

Публикация последовала после почти месячного отсутствия блогера в социальных сетях. Ранее Самойлова вернулась в блог с публикациями с Недели моды в Милане.

Некоторые подписчики связали её молчание с возможными проблемами в браке. Пара воспитывает четверых детей: трёх дочерей и сына.