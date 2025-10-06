Максим Галкин* расстался с раритетным Bentley: автомобиль с 20-летней историей сменил владельца

Артист Максим Галкин* прекратил владение автомобилем Bentley Arnage 2000 года выпуска. Согласно данным регистрационных документов, автомобиль находился у артиста более двадцати лет.
В марте текущего года транспортное средство было выставлено на продажу. В этот же период произошла смена собственника и государственного номера автомобиля.
По данным РИА Новостей, стоимость подобных автомобилей на российском рынке варьируется от 2,3 до 4,5 миллиона рублей.
Согласно информации из открытых источников, с 1998 по 2005 годы было выпущено около 4 тысяч экземпляров Bentley Arnage. В настоящее время в России продаются только четыре таких подержанных автомобиля.
* Максим Галкин признан в России иностранным агентом по решению Минюста