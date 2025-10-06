Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Европу охватила эпидемия дронов: Медведев предупредил о новой провокации, ведущей к войне

Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что волна неопознанных дронов над Европой может быть провокацией со стороны Украины. Он назвал происходящее "эпидемией UFD" и предположил, что аппараты запускают не с линии фронта, а прямо из европейских стран, где проще скрыть следы. Цель, по его мнению, — добиться новых поставок оружия и втянуть Запад в конфронтацию с Россией.

Медведев отметил, что путь каждого беспилотника легко отследить, поэтому европейским лидерам стоит сначала проверить собственные аэродромы, а уже потом искать виноватых в Москве. Он добавил, что проблема не в самих полётах, а в том, что жители Европы должны почувствовать опасность войны во всей полноте.

Тем временем в Берлине звучат обратные обвинения. Канцлер Фридрих Мерц утверждает, что за инцидентами стоит Россия. Так небо Европы превращается в арену политических игр, где каждый видит угрозу в другом.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
