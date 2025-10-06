Меган Маркл угодила в новый скандал: неудачный жест герцогини в парижском лимузине

Меган Маркл оказалась в центре внимания после визита в Париж на Неделю моды. Супруга принца Гарри опубликовала в соцсетях видео своей поездки по вечернему городу.

На кадрах герцогиня подняла ноги в салоне лимузина, демонстрируя усталость после мероприятий.

Ролик был снят при проезде вдоль набережной Сены в районе моста Альма. Именно в расположенном рядом туннеле погибла принцесса Диана.

Королевский эксперт Ричард Фитцуильямс выразил недоумение поведением Маркл.

"Я не понимаю, о чём она думала. Никто не посоветовал бы ей сделать что-то столь странное", — прокомментировал специалист.

Публикация вызвала активное обсуждение в социальных сетях, где многие пользователи сочли жест герцогини неуместным.