Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Меган Маркл угодила в новый скандал: неудачный жест герцогини в парижском лимузине

0:51
Правда ТВ

Меган Маркл оказалась в центре внимания после визита в Париж на Неделю моды. Супруга принца Гарри опубликовала в соцсетях видео своей поездки по вечернему городу.

На кадрах герцогиня подняла ноги в салоне лимузина, демонстрируя усталость после мероприятий.

Ролик был снят при проезде вдоль набережной Сены в районе моста Альма. Именно в расположенном рядом туннеле погибла принцесса Диана.

Королевский эксперт Ричард Фитцуильямс выразил недоумение поведением Маркл.

"Я не понимаю, о чём она думала. Никто не посоветовал бы ей сделать что-то столь странное", — прокомментировал специалист.

Публикация вызвала активное обсуждение в социальных сетях, где многие пользователи сочли жест герцогини неуместным.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
Успенская танцует после операции: певица рассказала о своём самочувствии
Успенская танцует после операции: певица рассказала о своём самочувствии
Время истинных ценностей: Безруков раскрыл, почему важно вспоминать о преданных России людях
Время истинных ценностей: Безруков раскрыл, почему важно вспоминать о преданных России людях
Максим Галкин* расстался с раритетным Bentley: автомобиль с 20-летней историей сменил владельца
Максим Галкин* расстался с раритетным Bentley: автомобиль с 20-летней историей сменил владельца
Самойлова намекнула на семейные проблемы: почему публикация в блоге вызвала вопросы к Джигану
Самойлова намекнула на семейные проблемы: почему публикация в блоге вызвала вопросы к Джигану
Билет за 8000 евро оказался фальшивкой: позорный инцидент с Самойловой в Париже
Билет за 8000 евро оказался фальшивкой: позорный инцидент с Самойловой в Париже
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.