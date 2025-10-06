Время истинных ценностей: Безруков раскрыл, почему важно вспоминать о преданных России людях

Актёр Сергей Безруков заявил о важности освещения историй личностей, сохранивших верность России.

По его мнению, в настоящее время необходимо рассказывать о тех, кто проявил преданность стране в сложные периоды.

В качестве примера артист привёл поэта Сергея Есенина. Безруков отметил глубокую связь творца с судьбой народа.

"Есенин, при том, что ему многое не нравилось, конечно же, был из тех поэтов, которые ощущали боль народную", — поделился актёр в интервью ТАСС.

Это высказывание связано с более ранней позицией Безрукова. Ранее он критиковал распространённую на Западе тенденцию к очернению всего русского.

Артист убеждён, что творчество Есенина отражает настроения, созвучные современной эпохе, и демонстрирует истинную любовь к родине.