Актёр Сергей Безруков заявил о важности освещения историй личностей, сохранивших верность России.
По его мнению, в настоящее время необходимо рассказывать о тех, кто проявил преданность стране в сложные периоды.
В качестве примера артист привёл поэта Сергея Есенина. Безруков отметил глубокую связь творца с судьбой народа.
"Есенин, при том, что ему многое не нравилось, конечно же, был из тех поэтов, которые ощущали боль народную", — поделился актёр в интервью ТАСС.
Это высказывание связано с более ранней позицией Безрукова. Ранее он критиковал распространённую на Западе тенденцию к очернению всего русского.
Артист убеждён, что творчество Есенина отражает настроения, созвучные современной эпохе, и демонстрирует истинную любовь к родине.