Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер допустил, что к появлению неопознанных дронов над аэропортом Мюнхена может быть причастна Россия. В интервью телеканалу ARD он отметил, что прямых доказательств нет, но подобные инциденты, по его мнению, укладываются в логику гибридного давления. Политик заявил, что подобные акции могут быть направлены на запугивание европейцев и создание атмосферы нестабильности.

Зёдер подчеркнул, что Германия не должна реагировать паникой, а обязана сохранять спокойствие и действовать взвешенно, но жёстко. Власти уже усилили меры безопасности: на взлетно-посадочной полосе установили лазер и радар для отслеживания беспилотников. Работа аэропорта в ночь на третье и четвёртое октября была парализована, десятки рейсов отменены.

Похожую позицию выразил и канцлер Фридрих Мерц, также допустивший российский след. В МИД России на такие заявления отвечают с иронией, напоминая, что расследование ещё не завершено. Так немецкая политика вновь ищет внешнего врага, прежде чем разобраться у себя дома.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
