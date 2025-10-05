Успенская танцует после операции: певица рассказала о своём самочувствии

0:50 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Певица Любовь Успенская опубликовала видеообращение для поклонников в личном блоге после завершения лечения.

Артистка перенесла операцию в связи с серьёзным переломом руки и теперь проходит восстановление в домашних условиях.

"Вернулась домой после операции. Пережила такой серьёзный перелом. Но я настолько сильная, что справлюсь со всем", — заявила Успенская.

На кадрах видно, что правая рука певицы зафиксирована специальным ортезом.

Исполнительница отметила, что уже может танцевать и планирует вернуться к работе. Несмотря на то, что чувствительность руки ещё не восстановилась, она считает музыку лучшим лекарством.

Напомним, из-за полученной травмы артистке пришлось отменить несколько запланированных выступлений.