Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Успенская танцует после операции: певица рассказала о своём самочувствии

0:50
Правда ТВ

Певица Любовь Успенская опубликовала видеообращение для поклонников в личном блоге после завершения лечения.

Артистка перенесла операцию в связи с серьёзным переломом руки и теперь проходит восстановление в домашних условиях.

"Вернулась домой после операции. Пережила такой серьёзный перелом. Но я настолько сильная, что справлюсь со всем", — заявила Успенская.

На кадрах видно, что правая рука певицы зафиксирована специальным ортезом.

Исполнительница отметила, что уже может танцевать и планирует вернуться к работе. Несмотря на то, что чувствительность руки ещё не восстановилась, она считает музыку лучшим лекарством.

Напомним, из-за полученной травмы артистке пришлось отменить несколько запланированных выступлений.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
Время истинных ценностей: Безруков раскрыл, почему важно вспоминать о преданных России людях
Время истинных ценностей: Безруков раскрыл, почему важно вспоминать о преданных России людях
Максим Галкин* расстался с раритетным Bentley: автомобиль с 20-летней историей сменил владельца
Максим Галкин* расстался с раритетным Bentley: автомобиль с 20-летней историей сменил владельца
Самойлова намекнула на семейные проблемы: почему публикация в блоге вызвала вопросы к Джигану
Самойлова намекнула на семейные проблемы: почему публикация в блоге вызвала вопросы к Джигану
Билет за 8000 евро оказался фальшивкой: позорный инцидент с Самойловой в Париже
Билет за 8000 евро оказался фальшивкой: позорный инцидент с Самойловой в Париже
Предательство близких ранило Славу: певица в слезах рассказала о пережитом
Предательство близких ранило Славу: певица в слезах рассказала о пережитом
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.