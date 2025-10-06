Российские заводы теряют молодёжь быстрее, чем успевают нанимать — текучка бьёт рекорды

Российская промышленность столкнулась с новой проблемой: молодежь не задерживается на производстве. По данным опроса исследовательской организации "Поток", проведённого среди ста двух предприятий, лишь четверть компаний способны удержать молодых сотрудников дольше года. Остальные теряют от половины до почти всего набранного персонала уже на этапе испытательного срока, что превращает найм в бесконечную гонку на выживание.

Причины разочарования молодых специалистов достаточно приземлённые. Большинство ожидает одно, а на деле получает совсем другое. На несоответствие ожиданий и реальности указали шесть из десяти работодателей. Почти половина добавила, что молодежь пугает слишком большой объём задач или недостаток собственных навыков. Даже корпоративная культура становится препоной — четверть опрошенных призналась, что новички просто не вписываются в коллектив.

В условиях острого кадрового дефицита такая текучка обходится компаниям всё дороже. По оценкам HR-холдинга Ventra, в 2025 году расходы на подбор персонала выросли у семидесяти четырёх процентов фирм, а у четверти — сразу на десять процентов. Затягивается и поиск: офисных работников и рабочих приходится ждать неделями. Получается замкнутый круг — чем больше ищут, тем быстрее снова ищут.