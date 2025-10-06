Предательство близких ранило Славу: певица в слезах рассказала о пережитом

Певица Слава (Анастасия Сланевская) опубликовала эмоциональное видеообращение в личном блоге. Артистка, не скрывая слёз, рассказала о глубоком разочаровании в ближайшем окружении.

По словам Сланевской, её доверие было подорвано действиями родственников и коллег.

"В последнее время мои самые близкие люди делают очень мерзкие, отвратительные, предательские вещи", — поделилась певица.

Она отметила, что столкнулась с циничным использованием её доброты. Слава добавила, что в 45 лет ей психологически сложно кардинально менять своё отношение к жизни и людям.

Исполнительница также косвенно связала своё состояние с недавней критикой в свой адрес. Ранее конфликт разгорелся после резких высказываний музыкального критика Сергея Соседова.