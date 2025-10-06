Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Предательство близких ранило Славу: певица в слезах рассказала о пережитом

0:53
Правда ТВ

Певица Слава (Анастасия Сланевская) опубликовала эмоциональное видеообращение в личном блоге. Артистка, не скрывая слёз, рассказала о глубоком разочаровании в ближайшем окружении.

По словам Сланевской, её доверие было подорвано действиями родственников и коллег.

"В последнее время мои самые близкие люди делают очень мерзкие, отвратительные, предательские вещи", — поделилась певица.

Она отметила, что столкнулась с циничным использованием её доброты. Слава добавила, что в 45 лет ей психологически сложно кардинально менять своё отношение к жизни и людям.

Исполнительница также косвенно связала своё состояние с недавней критикой в свой адрес. Ранее конфликт разгорелся после резких высказываний музыкального критика Сергея Соседова.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
Симоньян раскрыла детали необычного распорядка: почему Тигран Кеосаян ежедневно навещал бывшую жену
Симоньян раскрыла детали необычного распорядка: почему Тигран Кеосаян ежедневно навещал бывшую жену
Европу охватила эпидемия дронов: Медведев предупредил о новой провокации, ведущей к войне
Европу охватила эпидемия дронов: Медведев предупредил о новой провокации, ведущей к войне
Война через пару часов: применение "Томагавков" Украиной обещает мгновенный конфликт США и России
Война через пару часов: применение "Томагавков" Украиной обещает мгновенный конфликт США и России
Беспилотники над Мюнхеном превратились в оружие нервов: в Германии заговорили о гибридной войне
Беспилотники над Мюнхеном превратились в оружие нервов: в Германии заговорили о гибридной войне
Российские заводы теряют молодёжь быстрее, чем успевают нанимать — текучка бьёт рекорды
Российские заводы теряют молодёжь быстрее, чем успевают нанимать — текучка бьёт рекорды
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.