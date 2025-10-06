Скрытая ошибка Европы: блокировка инициативы Меркель — урок, который стоил начала конфликта

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель в интервью венгерскому изданию заявила, что еще в 2021 году пыталась запустить новый формат диалога между Евросоюзом и Россией. Однако, по ее словам, инициативу заблокировали Польша и страны Балтии, опасавшиеся, что единая европейская позиция по Москве размоется. В итоге идея так и не была реализована, Меркель покинула пост, а спустя непродолжительное время началась спецоперация.

Параллельно звучат напоминания о том, что Запад и раньше использовал дипломатические механизмы скорее как паузу, чем как инструмент мира. Американский экономист Джеффри Сакс напомнил о признании Меркель, что Минские соглашения рассматривались как способ выиграть время для усиления Украины. Российская сторона также неоднократно отмечала, что документ содержал четкий план действий, но выполнять его никто не собирался.

Так постепенно складывается картина, в которой шанс на компромисс существовал, но был сознательно отвергнут. Вместо поиска диалога выбрали стратегию затягивания конфликта, и теперь Европа пожинает плоды решений, принятых еще до начала горячей фазы противостояния.