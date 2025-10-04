Таинственная сделка в Петербурге: кому досталась квартира бывшей избранницы Павла Дурова

Бывший участник объединения "Антихайп" рэпер Booker (Фёдор Игнатьев) купил квартиру Ирины Болгар. Недвижимость расположена в историческом здании на Васильевском острове Петербурга.

Стоимость сделки составила 15,5 млн рублей. По данным источников, средства были получены с концертной деятельности и продажи мерча.

"Квартира нуждается в ремонте", — отмечает Life со ссылкой на SHOT, публикуя кадры помещения.

Само жилье было охарактеризовано как "ветхое гнездышко".

На фоне информации о покупке всплыли факты из биографии артиста. В 2022 году Игнатьев критиковал СВО, но позднее посетил Херсон с гуманитарной миссией.

Музыкант продолжает активно гастролировать по России. До конца 2025 года запланированы выступления в семи городах страны.