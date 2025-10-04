Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Таинственная сделка в Петербурге: кому досталась квартира бывшей избранницы Павла Дурова

0:58
Правда ТВ

Бывший участник объединения "Антихайп" рэпер Booker (Фёдор Игнатьев) купил квартиру Ирины Болгар. Недвижимость расположена в историческом здании на Васильевском острове Петербурга.

Стоимость сделки составила 15,5 млн рублей. По данным источников, средства были получены с концертной деятельности и продажи мерча.

"Квартира нуждается в ремонте", — отмечает Life со ссылкой на SHOT, публикуя кадры помещения.

Само жилье было охарактеризовано как "ветхое гнездышко".

На фоне информации о покупке всплыли факты из биографии артиста. В 2022 году Игнатьев критиковал СВО, но позднее посетил Херсон с гуманитарной миссией.

Музыкант продолжает активно гастролировать по России. До конца 2025 года запланированы выступления в семи городах страны.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
Заговор против Кардашьян: как частные детективы спасли звезду от покушения
Заговор против Кардашьян: как частные детективы спасли звезду от покушения
Тимбалэнд в Москве: сколько заплатили американской звезде за выступление на закрытой вечеринке
Тимбалэнд в Москве: сколько заплатили американской звезде за выступление на закрытой вечеринке
Откровения продюсера: как дочь Даны Борисовой разрушила его холостяцкую жизнь
Откровения продюсера: как дочь Даны Борисовой разрушила его холостяцкую жизнь
Прагматичное решение Иды Галич: почему телезвезда не внесла новорождённую дочь в завещание
Прагматичное решение Иды Галич: почему телезвезда не внесла новорождённую дочь в завещание
Рига вместо мировых столиц: почему Чулпан Хаматова сознательно отказалась от гонки за славой
Рига вместо мировых столиц: почему Чулпан Хаматова сознательно отказалась от гонки за славой
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.