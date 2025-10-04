Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Строчки Оксимирона* попали в школьные олимпиады: как творчество иноагента стало учебным материалом

0:57
Правда ТВ

Творчество рэпера Оксимирона* (настоящее имя Мирон Фёдоров) стало частью школьной программы.

Ученики одной из сочинских школ обнаружили строчки из его песни "Я хейтер" в заданиях олимпиады по русскому языку.

По иноформации Telegram-канала Shot, в задании цитировалась строка "Твой рэп — подтасовка, мой рэп — потасовка" без указания авторства Фёдорова. 

На фоне этого в медиапространстве продолжают обсуждать обвинения в адрес музыканта. В марте 2025 года появилось заявление о предполагаемом инциденте с несовершеннолетней поклонницей.

Ранее бывшая подруга артиста Вера Маркович сообщала об их отношениях, начавшихся когда ей было 15 лет. Сам Оксимирон не комментировал последние обвинения.

* Мирон Фёдоров признан в России иностранным агентом по решению Минюста

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
Таинственная сделка в Петербурге: кому досталась квартира бывшей избранницы Павла Дурова
Таинственная сделка в Петербурге: кому досталась квартира бывшей избранницы Павла Дурова
Заговор против Кардашьян: как частные детективы спасли звезду от покушения
Заговор против Кардашьян: как частные детективы спасли звезду от покушения
Тимбалэнд в Москве: сколько заплатили американской звезде за выступление на закрытой вечеринке
Тимбалэнд в Москве: сколько заплатили американской звезде за выступление на закрытой вечеринке
Откровения продюсера: как дочь Даны Борисовой разрушила его холостяцкую жизнь
Откровения продюсера: как дочь Даны Борисовой разрушила его холостяцкую жизнь
Прагматичное решение Иды Галич: почему телезвезда не внесла новорождённую дочь в завещание
Прагматичное решение Иды Галич: почему телезвезда не внесла новорождённую дочь в завещание
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.