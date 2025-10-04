Строчки Оксимирона* попали в школьные олимпиады: как творчество иноагента стало учебным материалом

Правда ТВ

Творчество рэпера Оксимирона* (настоящее имя Мирон Фёдоров) стало частью школьной программы.

Ученики одной из сочинских школ обнаружили строчки из его песни "Я хейтер" в заданиях олимпиады по русскому языку.

По иноформации Telegram-канала Shot, в задании цитировалась строка "Твой рэп — подтасовка, мой рэп — потасовка" без указания авторства Фёдорова.

На фоне этого в медиапространстве продолжают обсуждать обвинения в адрес музыканта. В марте 2025 года появилось заявление о предполагаемом инциденте с несовершеннолетней поклонницей.

Ранее бывшая подруга артиста Вера Маркович сообщала об их отношениях, начавшихся когда ей было 15 лет. Сам Оксимирон не комментировал последние обвинения.

* Мирон Фёдоров признан в России иностранным агентом по решению Минюста