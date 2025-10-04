Строчки Оксимирона* попали в школьные олимпиады: как творчество иноагента стало учебным материалом

Творчество рэпера Оксимирона* (настоящее имя Мирон Фёдоров) стало частью школьной программы.
Ученики одной из сочинских школ обнаружили строчки из его песни "Я хейтер" в заданиях олимпиады по русскому языку.
По иноформации Telegram-канала Shot, в задании цитировалась строка "Твой рэп — подтасовка, мой рэп — потасовка" без указания авторства Фёдорова.
На фоне этого в медиапространстве продолжают обсуждать обвинения в адрес музыканта. В марте 2025 года появилось заявление о предполагаемом инциденте с несовершеннолетней поклонницей.
Ранее бывшая подруга артиста Вера Маркович сообщала об их отношениях, начавшихся когда ей было 15 лет. Сам Оксимирон не комментировал последние обвинения.
* Мирон Фёдоров признан в России иностранным агентом по решению Минюста