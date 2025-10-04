Медийность любой ценой: Линочка Ли рассказала о горькой правде Ну-ка, все вместе!

Певица Линочка Ли раскрыла детали работы в шоу "Ну-ка, все вместе!" во время записи подкаста "Ничё Святого". Артистка сообщила, что участники проекта не получают денежных вознаграждений.

"Мы не получаем зарплату за то, что сидим в жюри", — пояснила Линочка Ли.

По её словам, артисты соглашаются на участие для повышения узнаваемости.

Певица описала конфликтные ситуации между членами жюри. Особенно острые споры возникают между Филиппом Киркоровым и Сергеем Лазаревым.

"Лазарев начинает ругаться: "Зачем ты это делаешь? Девчонка классно поёт!", — привела пример артистка.

Линочка Ли отметила, что участие в проекте действительно повышает медийность. После шоу к ней стали чаще подходить поклонники на улицах.