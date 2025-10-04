Заговор против Кардашьян: как частные детективы спасли звезду от покушения

0:44 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Ким Кардашьян сообщила об угрозе её жизни в преддверии выхода седьмого сезона реалити-шоу. По словам телезвезды, против неё готовилось покушение.

Кардашьян уточнила, что информацию о заговоре случайно обнаружили частные детективы. Они работали над другим заданием, когда нашли свидетельства угрозы.

"Это был человек из моего близкого окружения", — рассказала Кардашьян, не называя имён.

По информации Daily Mail, после получения информации звезда обратилась в полицию.

Инцидент был предотвращён силами правоохранительных органов. Во время рассказа о пережитом Кардашьян не смогла сдержать слёз, хотя опасность миновала.