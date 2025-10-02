Тимбалэнд в Москве: сколько заплатили американской звезде за выступление на закрытой вечеринке

Американский продюсер и рэпер Тимбалэнд прибыл в Москву для выступления на закрытом мероприятии.

Четырёхкратный обладатель премии "Грэмми" был встречен в аэропорту кортежем премиальных автомобилей.

По информации Telegram-канала Mash, гонорар артиста за выступление составил 500 тысяч долларов (около 40 млн рублей). Для размещения музыканта был забронирован особый номер в отеле Radisson.

Тимбалэнд известен работой с Джастином Тимберлейком, Мадонной и OneRepublic.

Его визит продолжает тенденцию приезда в Россию зарубежных знаменитостей. Ранее сообщалось, что до конца 2025 года в страну приедут минимум десять звёзд из США и Европы.