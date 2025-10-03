Откровения продюсера: как дочь Даны Борисовой разрушила его холостяцкую жизнь

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Продюсер Артур Якобсон рассказал о начале романа с совершеннолетней дочерью Даны Борисовой. Медиаменеджер отметил, что их связь развивалась из многолетней дружбы.

По словам Якобсона, инициатором перемен в отношениях стала сама Полина. После нескольких встреч девушка осознала глубокие чувства к продюсеру.

"Полина стала сильно ревновать и поняла, что по уши в меня влюблена. Она призналась мне в любви", — поделился Якобсон в интервью VOICE.

Продюсер добавил, что Борисова публично заявила о своих намерениях. Своим решением она устранила возможных соперниц в его окружении.

Отвечая на вопрос о совместном времени, Якобсон подчеркнул, что им комфортно вдвоём при любых обстоятельствах.

Отношения омрачил конфликт с матерью девушки. Якобсон подтвердил факт ссоры с Даной Борисовой, которая произошла год назад. С тех пор их общение не возвращалось на прежний уровень.

На вопрос о браке продюсер ответил уклончиво, отметив зрелый подход к таким решениям. Он не исключил развития событий, найдя в Полине качества будущей матери своих детей.

