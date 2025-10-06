Льготы, о которых молчат: самозанятым положена скрытая поддержка

В России самозанятые могут рассчитывать на ряд льгот, о которых знают далеко не все. Об этом Pravda. Ru рассказала налоговый консультант Татьяна Жукова. По её словам, ключевая поддержка — специальный налоговый вычет в размере 10 тысяч рублей. Пока действует эта сумма, ставка понижена: при работе с физлицами вместо 4% можно временно платить 3%, а при сотрудничестве с компаниями и ИП — не 6%, а 4%.

Помимо налоговой льготы существует и социальный контракт. Государство готово выделять до 350 тысяч рублей на развитие бизнеса, но есть условия: доход семьи должен быть ниже среднего по региону, имущество — в пределах нормативов, а самозанятый обязан вести деятельность не менее двух лет. Эта мера позволяет тем, кто соответствует критериям, получить реальную помощь для старта или расширения дела.

Жукова отмечает, что перечень льгот для самозанятых ограничен, поэтому важно заранее изучить условия, чтобы не упустить возможность. Правильное использование налогового вычета и социального контракта может заметно снизить нагрузку и дать дополнительный ресурс для роста.