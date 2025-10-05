Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Искусственный голос и оживлённое фото: киберпреступники нашли способ манипулировать россиянами

1:15
Правда ТВ

Кибермошенники придумали новую жуткую схему: они создают фейковые видео якобы умерших родственников. Об этом рассказал эксперт по информационной безопасности Марсель Дандамаев в беседе с MosTimes. По его словам, злоумышленники используют одну фотографию и нейросети, чтобы оживить лицо и синтезировать голос.

Такие подделки становятся инструментом давления на тех, кто потерял близкого или долго не знает о его судьбе. Чтобы не попасться на удочку, специалист советует применять «метод личных вопросов». Нужно спрашивать то, что известно только семье: например, имя троюродной сестры, любимый сорт кофе или привычки родителей. Искусственный собеседник не сможет ответить правдоподобно, и подлог станет очевиден.

Дандамаев подчёркивает: если достоверно известно, что человека уже нет в живых, а в соцсетях появляется его «новое» видео, это повод немедленно обращаться в полицию. Подобные технологии открывают перед мошенниками опасные возможности, и единственная защита — критическое мышление, внимательность и готовность проверить любую странную информацию.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
