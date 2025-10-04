Рассекречен новый бюджетный iPhone: Apple готовит 17e за 599 долларов

1:37 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Apple готовит самый доступный смартфон нового поколения — iPhone 17e, сообщает издание MacRumors со ссылкой на инсайдеров. По их данным, модель выйдет в первом квартале 2026 года и будет стоить 599 долларов — примерно 49 тысяч рублей. Это повторяет ценовую политику предыдущей версии, iPhone 16e, который вышел в феврале 2025-го.

По характеристикам новинка почти не уступит флагману iPhone 17. Устройство получит процессор A19 и 16-ядерный сопроцессор Apple Neural Engine. Дизайн останется в духе линейки "е": 6,1-дюймовый OLED-дисплей Super Retina XDR с фирменным вырезом и минимальные изменения внешнего вида. Таким образом, iPhone 17e станет вариантом для тех, кто хочет производительность топовой модели за меньшие деньги.

Для сравнения: предшественник iPhone 16e имел тот же размер экрана, чип A18, 8 гигабайт оперативной памяти, камеру на 48 мегапикселей и батарею на 4005 мА·ч. Тогда он пришёл на смену линейке SE, став первым "бюджетным" iPhone с OLED-экраном. По данным СМИ, интерес к этим моделям стабильно высок, а случайная публикация схем iPhone 16e на сайте Федеральной комиссии по связи США лишь подогрела внимание к новым релизам Apple.