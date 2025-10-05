Как заставить деньги работать: ключ к накоплению капитала раскрыт

Чтобы деньги действительно работали на вас, важно думать не о быстрой прибыли, а о долгосрочной стратегии. Об этом Pravda. Ru рассказал финансист, инвестбанкир и основатель медиа "Биткоган" Евгений Коган. По его словам, один из самых надежных инструментов — государственные облигации с длительным сроком погашения. Сегодня десятилетние бумаги приносят около 15% годовых, что почти вдвое выше прогнозируемой инфляции на уровне 6-8%.

Эксперт подчёркивает: ключ к успеху в накоплении капитала — диверсификация. Помимо гособлигаций, стоит рассмотреть корпоративные бумаги со сроком от трёх до десяти лет. Интересны и акции: после падения рынков многие из них выглядят недооценёнными и могут стать выгодным вложением, если смотреть на перспективу десятилетия.

Коган отмечает, что инвестору важно исходить из собственных целей и готовности ждать. Долгосрочные инвестиции требуют терпения и внимательной оценки рисков. Именно сочетание надёжных инструментов, грамотного распределения активов и спокойного ожидания даёт шанс не просто сохранить деньги, но и существенно приумножить их.