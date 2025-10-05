Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Как заставить деньги работать: ключ к накоплению капитала раскрыт

1:18
Правда ТВ

Чтобы деньги действительно работали на вас, важно думать не о быстрой прибыли, а о долгосрочной стратегии. Об этом Pravda. Ru рассказал финансист, инвестбанкир и основатель медиа "Биткоган" Евгений Коган. По его словам, один из самых надежных инструментов — государственные облигации с длительным сроком погашения. Сегодня десятилетние бумаги приносят около 15% годовых, что почти вдвое выше прогнозируемой инфляции на уровне 6-8%.

Эксперт подчёркивает: ключ к успеху в накоплении капитала — диверсификация. Помимо гособлигаций, стоит рассмотреть корпоративные бумаги со сроком от трёх до десяти лет. Интересны и акции: после падения рынков многие из них выглядят недооценёнными и могут стать выгодным вложением, если смотреть на перспективу десятилетия.

Коган отмечает, что инвестору важно исходить из собственных целей и готовности ждать. Долгосрочные инвестиции требуют терпения и внимательной оценки рисков. Именно сочетание надёжных инструментов, грамотного распределения активов и спокойного ожидания даёт шанс не просто сохранить деньги, но и существенно приумножить их.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.