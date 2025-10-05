Банки могут менять ставки по вкладам: нюанс, о котором не знают клиенты

Банки вправе менять процентные ставки по вкладам в одностороннем порядке, если это прямо прописано в договоре. Чтобы избежать неприятных сюрпризов, лучше выбирать депозиты с фиксированной ставкой и внимательно следить за уведомлениями кредитной организации. Об этом агентству Прайм рассказала доцент экономического факультета РУДН Эвелина Гомонко.

По её словам, надёжнее всего проверять информацию на официальном сайте банка и в офисах. Дополнительно могут использоваться мобильное приложение, СМС или звонки. Однако, как отмечает эксперт, при снижении ключевой ставки кредитные организации не всегда активно информируют клиентов, ограничиваясь публикацией новости на сайте. Это и создаёт у вкладчиков ощущение "молчаливого обмана".

Гомонко советует учитывать не только вид ставки — фиксированная она или плавающая. Существенное значение имеют и условия капитализации, возможность частичного снятия, пролонгации и досрочного расторжения договора. Эксперты напоминают: у банков есть и другие способы ограничить доступ к деньгам, например через безотзывные вклады, которые не позволяют снять средства до конца срока.