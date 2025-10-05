Каждое пятое украшение — подделка: рынок ювелирки оказался заминирован

Каждое пятое украшение на российском рынке может оказаться подделкой. Об этом Известиям рассказала доцент кафедры торговой политики РЭУ им. Плеханова Светлана Ильяшенко. По её словам, доля фальсифицированных и контрафактных ювелирных изделий достигает 20 процентов. Независимый аналитик Андрей Бархота добавил: в отдельных случаях несоответствие характеристик может доходить и до 30 процентов.

Эксперты поясняют: риск для покупателей заключается прежде всего в финансовых потерях. Вместо золота 585-й пробы им могут продать изделие из более дешёвого сплава или даже позолоченный металл. Часто под видом натуральных камней используют синтетические аналоги. Как отметил специалист Президентской Академии Вячеслав Мищенко, такие манипуляции наносят серьёзный ущерб доверию к рынку.

Рост числа подделок заставил власти ужесточить правила. Минфин предлагает обязать магазины размещать памятку для потребителей с номером объекта в ГИИС ДМДК и QR-кодом, с помощью которого легко проверить подлинность изделия через сайт Пробирной палаты. Ведомство уверяет: дополнительных расходов у бизнеса не будет. Между тем спрос на ювелирные украшения продолжает расти: по данным холдинга Sokolov, в первом квартале 2025 года россияне потратили на них 119,3 миллиарда рублей, что на 6,2 процента больше, чем годом ранее.