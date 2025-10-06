Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Новый барьер для шенгена: сколько нужно иметь на счёте россиянину

1:23
Правда ТВ

Получить шенгенскую визу россиянам становится всё сложнее и дороже, предупреждает эксперт по туризму, профессор Финансового университета Александр Бандурин в интервью Pravda.Ru. По его словам, при планировании поездки нужно учитывать не только маршрут и проживание, но и финансовые требования: на счёте у туриста должно быть не менее 300 тысяч рублей на двухнедельный отдых и около 600 тысяч при более длительных поездках.

Сэкономить можно главным образом на жилье, отмечает Бандурин. Снизить расходы на питание практически невозможно, зато транспорт стоит выбирать более доступный — автобусы и поезда, которые позволяют увидеть больше городов и уложиться в бюджет. Эксперт напоминает: при планировании маршрута важно учитывать визовые ограничения. В частности, страны вроде Франции, Литвы, Латвии, Эстонии и Чехии не принимают туристов с пятилетними небиометрическими паспортами. Ошибка может закончиться депортацией и аннулированием визы.

Специалист советует готовиться к поездке заранее: документы лучше подавать минимум за три месяца. Даже это не гарантирует успешного исхода с первой попытки, поэтому важно иметь запас времени и денег, чтобы избежать стрессов и лишних расходов.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.