Новый барьер для шенгена: сколько нужно иметь на счёте россиянину

Получить шенгенскую визу россиянам становится всё сложнее и дороже, предупреждает эксперт по туризму, профессор Финансового университета Александр Бандурин в интервью Pravda.Ru. По его словам, при планировании поездки нужно учитывать не только маршрут и проживание, но и финансовые требования: на счёте у туриста должно быть не менее 300 тысяч рублей на двухнедельный отдых и около 600 тысяч при более длительных поездках.

Сэкономить можно главным образом на жилье, отмечает Бандурин. Снизить расходы на питание практически невозможно, зато транспорт стоит выбирать более доступный — автобусы и поезда, которые позволяют увидеть больше городов и уложиться в бюджет. Эксперт напоминает: при планировании маршрута важно учитывать визовые ограничения. В частности, страны вроде Франции, Литвы, Латвии, Эстонии и Чехии не принимают туристов с пятилетними небиометрическими паспортами. Ошибка может закончиться депортацией и аннулированием визы.

Специалист советует готовиться к поездке заранее: документы лучше подавать минимум за три месяца. Даже это не гарантирует успешного исхода с первой попытки, поэтому важно иметь запас времени и денег, чтобы избежать стрессов и лишних расходов.