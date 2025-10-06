Подержанное авто выдаёт себя по педалям и рулю: юрист назвал скрытый признак

Перед покупкой подержанной машины стоит быть особенно внимательным — предупреждает юрист Илья Русяев в беседе с NEWS. ru. Он советует начинать проверку с простого сравнения пробега и реального состояния авто: износ руля, педалей, сидений и ремней лучше всяких цифр расскажет о прошлом автомобиля. Эти элементы невозможно "перемотать", в отличие от одометра.

Далее важно использовать инструменты диагностики. Толщиномер подскажет, где кузов шпаклевали или красили вторично, подъёмник выявит течи, люфты и удары снизу, а сканер — ошибки электронных блоков. При тест-драйве стоит обратить внимание на работу коробки и подвески, проверить ровность движения и эффективность торможения.

Отдельный момент — доработки машины. Русяев подчёркивает: любые изменения в конструкции должны быть официально зарегистрированы. Если продавец этого не сделал, проблемы вскоре придётся решать уже новому владельцу. Таким образом, грамотная проверка позволит избежать лишних трат и юридических рисков при покупке автомобиля.