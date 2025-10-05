Листья и ветки — рассадник болезней: почему нельзя оставлять мусор на участке

Осень в саду — время решающих действий, напоминают специалисты портала TagilCity. ru. Пока деревья сбрасывают листву, в коре, почве и растительных остатках прячутся возбудители болезней и насекомые-вредители. Если не убрать этот "зимний запас", весной они вновь атакуют посадки. Поэтому первый шаг — уборка: листья, падалицу и больные ветви нужно собрать и сжечь, а приствольные круги перекопать, чтобы уничтожить личинки в верхнем слое почвы.

Далее идёт обработка, поясняет кандидат сельскохозяйственных наук Галина Кузьмицкая. Железный купорос очищает кору от мхов и лишайников, борется с паршой и хлорозом. Медный купорос предотвращает грибковые и бактериальные инфекции, а карбамид одновременно удобряет и уничтожает споры и личинки. У кустарников — смородины, крыжовника, малины — важно удалить старые побеги и обработать железным купоросом, а виноград и розы защитить раствором после обрезки.

Не стоит забывать и о теплицах. Болезни там накапливаются быстрее, поэтому почву лучше перекопать и пролить раствором медного купороса или биопрепаратов. Каркас и стекло рекомендуется вымыть и продезинфицировать. По словам старшего преподавателя РУДН Валерии Гресис, оптимальное время для обработки — после листопада, но до заморозков, при температуре +5…+10 градусов. Соблюдайте меры безопасности: работайте в перчатках, очках и респираторе.