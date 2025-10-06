Одна ошибка в лесу может стоить жизни: почему важно уметь распознавать грибы

1:21 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

С началом грибного сезона эксперты напоминают: единственный надёжный способ понять, съедобна ли гриб, — это точное определение вида. Доцент Борис Асьов из Болгарской академии наук подчёркивает, что грибничество требует опыта и терпения, а самая частая ошибка новичков — спешка и доверие мифам. Опасны представления, будто червивые грибы безопасны или что цвет лука в кастрюле способен "выдать" яд.

Особый риск — покупка у случайных торговцев. Некоторые виды, считавшиеся когда-то безвредными, сегодня признаны смертельно опасными. Отравления чаще всего начинаются с тошноты, рвоты и болей, и только срочная медицинская помощь может спасти жизнь. Эксперты советуют выучить досконально десяток надёжных съедобных грибов и строго избегать двойников, особенно мухоморов.

Болгария известна богатством грибного мира — здесь тысячи видов, от редких трюфелей до опаснейших мухоморов. Грибы жизненно важны для экосистем: они питают деревья, разлагают органику, используются в медицине и пище. Но им угрожают вырубки, загрязнение и варварские методы сбора. При этом их потенциал огромен — от культивирования до туризма.