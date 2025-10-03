Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Рига вместо мировых столиц: почему Чулпан Хаматова сознательно отказалась от гонки за славой

Актриса Чулпан Хаматова объяснила свой выбор в пользу жизни в Риге. По её словам, это решение не связано с поиском новых профессиональных высот на международной арене.

Хаматова отметила, что не ставит во главу угла международную славу и не опасается, что жизнь в Латвии ограничит её карьеру. Своё текущее жизненное кредо артистка сформулировала чётко.

"Я думаю, что мне не так много осталось. Половина жизни прошла. А может, и больше. То, что предстоит, я хочу проживать, получая максимум удовольствия и радости", — поделилась она.

В интервью изданию "Зима" актриса добавила, что профессия не сулит баснословных гонораров, компенсируя это глубоким моральным удовлетворением.

Отдельно Хаматова затронула тему работы на иностранных языках, признавшись, что давно не испытывает страха перед сценой с немецким, английским или латышским текстом. Она уверена, что суть актёрской игры лежит глубже вербального выражения.

"Сегодня я иногда забываю, что играю на чужом языке, и полностью перестраиваюсь на другую волну. Иногда я думаю: а могла бы я это сыграть по-русски? Наверное, нет. Во всяком случае, это был бы совсем другой спектакль", — заявила актриса.

